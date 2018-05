A szolgálólány meséje óriási hatással volt a #metoo mozgalomra, de a mozgalom is a sorozat 2. évadára

Amikor A szolgálólány meséjét 1984-ben írta, a kanadai írónő, Margaret Atwood épp a fallal kettéválasztott Berlinben élt, egy olyan városban, ahol mindennél erősebben érződött a hidegháború jelenléte még úgy is, hogy ebben az időszakban már lecsengőben volt. Az Egyesült Államokban a két cikluson keresztül „uralkodó” Ronald Reagan elnök volt hatalmon, aki a Republikánus Párt színeiben sok népszerűtlen intézkedést hozott. A regény végül 1985-ben megjelent, négy évvel később a berlini falat lebontották, az Egyesült Államokban pedig hatszázezer nő tüntetett az abortuszhoz való jogáért. Atwood szándékosan reflektált regényében a ’80-as évek világának történéseire, de azt álmában sem gondolta volna, hogy amit a könyvben leírt, az bő harminc évvel később érvényesebb lesz, mint valaha. Ennek pont az ellenkezőjében hitt: azt gondolta, hogy a könyvére már senki sem fog emlékezni, hiszen a világ már bőven túl lesz azokon a problémákon, amikkel ő foglalkozott. Az, hogy ez mégsem így történt, egyfelől jót tesz a hírnevének, másfelől pedig azt jelzi, hogy valamit nagyon elrontottunk.

Megjósolták a jövőt?

Maga Bruce Miller, a sorozat showrunnere és kreatív guruja tagadja, hogy bármit is sejtett volna a jövőről, amikor nekifogott annak, hogy tévésorozatot faragjon Atwood regényéből, hiszen senki sem gondolta igazán komolyan, hogy Donald Trumpból tényleg az Egyesült Államok elnöke lehet. A valóság azonban érezhetően többször is közbeszólt, és emiatt olykor menet közben változtatniuk kellett.

Volt egy jelenetünk, amit már leforgattunk, és amiben egy szereplő azt mondta egy másiknak, hogy »Újra naggyá tesszük Amerikát«. Aztán egyszer csak ez a mondat jött szembe mindenhonnan, mert ez lett a Trump kampány szlogenje. Ennyire direkten nem akartunk utalni a mai politikára, így ki kellett vágnunk

– magyarázta Miller a Globe and Mailnek adott interjúban. A showrunner inkább csak a véletlennek tudja be, hogy pont tökéletes időzítéssel debütált A szolgálólány meséje, és nem is szeretne jósszerepben tündökölni:

Alkotóként tudni akarod, hogyan hat a sorozatod a világra, ugyanakkor kifejezetten veszélyes túl nagy figyelmet szentelni a nézők reakciójának. Ha megpróbálnánk megjósolni a jövőt, az nem vezetne semmi jóra. Ó, ha ezt csinálnánk, akkor a nézők biztos úgy reagálnának, hogy… Ez egy olyan játék, aminek sosincs vége. Nem akarjuk megmondani a nézőinknek, hogy a show hogyan illeszkedik az életükbe vagy a világnézetükbe. Csak készítünk egy tévésorozatot, ami remélhetőleg érdekes és lenyűgöző, és az emberek szeretnek elmerülni benne.

A ruha teszi az üzenetet

Amikor tavaly tavasszal a Hulu bemutatta A szolgálólány meséjét, a széria hatása nem merült ki annyiban, hogy a netes fórumukon Gilead világát mindenki Donald Trump Amerikájához hasonlította. Még csak komolyabb fantázia sem kellett ehhez: a szinte kizárólag idős, fehér, republikánus férfiakból álló Trump-csapat szinte kínálta magát ehhez, ahogy az is, hogy vezetésükkel az Egyesült Államokban még az eddigieknél is nehezebbé válik az abortusz, ha egy nő úgy döntene, hogy ezt az utat választja. A Women’s March tüntetéssorozat keretében nők tömegei (csak Washingtonban közel egymillióan) vonultak a jogaikért és azért, hogy hallassák hangjukat: nem értenek egyet azzal, ahogy a Trump adminisztráció patriarchátusa kezeli őket. Nem nyűgözte le őket, hogy Trump szerint „a puncijuknál kell őket megfogni”.

A fordulópont június 13-án következett be Columbus városának parlamentjében, ahol a padokon egyszer csak megjelent tucatnyi szolgálólánynak öltözött (vörös köpeny, fehér fejfedő) nő, akik beültek a törvény vitájára. Nem hangoskodva tiltakoztak, nem volt olyan indok, amivel kivezethették volna őket, egyszerűen csak ültek ott egy abortuszt tiltó törvény vitáján, és már a jelenlétükkel és a látványukkal üzenetet hordoztak. Némán többet mondtak, mintha sok hangos üvöltéssel üzentek volna.

A jelenet, amelyben benne volt az egész #metoo mozgalom

Már bőven véget ért a sorozat első évada, amikor ősszel robbant a Weinstein-ügy és az ügy kapcsán feléledő #metoo és Time’s Up mozgalom, és a sorozatot mindkét mozgalom kapcsán rengeteget emlegették. Van egy jelenet az első évad utolsó részében, amely gyakorlatilag tökéletesen fejezte ki e mozgalmak üzenetét. Az összegyűjtött szolgálólányoknak meg kellene kövezniük egy nőt a saját soraikból, ám ők ezt nem hajlandók megtenni, és szembefordulva az őket körbevevő katonákkal, a földre dobják a köveket, némán tiltakozva az őket elnyomó és egymás ellen fordító rendszer ellen.

A történések a második évad forgatásán érték a stábot, és természetesen rájuk is hatással volt mindez. Elizabeth Moss, a sorozat főszereplője szerint A szolgálólány meséje megmutatja, mi az, ami ellen ma tiltakoznak a nők, és hogyan néz ki az a világ, amiben nem szeretnének élni.

Megmutatja, hogy a nők együtt milyen erőt képviselnek, és mit jelent tiltakozni és ellenállni a mai világban, és mi történik akkor, ha megosztják és szétválasztják őket.

A második évad forgatása: fő a biztonság

A széria alkotói nem tagadják, hogy a hírek hatással vannak rájuk és az egész alkotófolyamatra. A showrunner, Bruce Miller szerint az írók nagy része igazi hír junkie, akik állandóan a híroldalakon lógnak, és olykor ihletet merítenek az ott olvasottakból. A második évad munkálatai idején minden teli volt a #metoo híreivel, ha akarták, se tudták volna kikerülni a hírfolyamot. Miller saját szavaival élve idiótának érezte magát, amikor a hírek valósággal ráborultak: férfi vezetőként fogalma sem volt arról, miken kell keresztülmenniük a szakmában dolgozó kolléganőinek. Úgy érezte, nem maradhat tétlen, ezért a csapatával összefogva úgy döntöttek, a lehető legbiztonságosabb környezetet hozzák létre a munkatársaiknak. Az volt a céljuk, hogy senki ne féljen megszólalni, ha valami kellemetlenség éri, és mindig legyenek nyitott fülek, akik a problémákat meghallgatják és orvosolják. Miller nem szeretné, ha a forgatáson bármi olyan történne, ami aztán évekig elhallgatva okozna traumát az elszenvedőjének, és úgy gondolja, ha kellőképpen nyitott és megértő környezetet teremt, akkor mindez elkerülhető.

A szolgálólány meséje első és második évadának részei Magyarországon az HBO GO kínálatában érhetők el.