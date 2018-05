Őskori szörnyet mosott partra a víz

A napokban arról számoltunk be, hogy az őskorból való vízi teremtményt vetett partra a víz Liverpoolban. Ugyanez történt most a New Jersey-i Island Beach State Parkban.

A bizarr, közel 1,8 méter hosszú lényt egy épp arra futó nő találta meg, aki még sosem látott ehhez hasonlót. Elküldte a város honlapjára a képet, hátha a halászok többet tudnak mondani.

A szakértők szerint a triász korból, 245 millió évvel ezelőttről származó tokhal egy mai példányáról van szó, mely akár 60 évig is élhet. Azt is elmondták, hogy nagyon ritka, hogy ehhez hasonló lényt mos ki a víz, hiszen a tokhal eleve nagyon ritka.

Daily Star