Visszakövetelik Kasszás Erzsit az internetezők

Mi is megírtuk, hogy a héten leváltották a CBA megosztó, de országszerte ismert reklámarcát, Kasszás Erzsit. Az éneklő eladónő utódja a rappelő Icuka, a boltvezető lett, akit Bach Szilvia alakít.

Az új videót alig több mint két nap alatt már csaknem 200 ezren látták a YouTube-on. Mégis úgy tűnik, hogy sokan nincsenek megelégedve a CBA új reklámarcával, a hozzászólók közül ugyanis sokan Kasszás Erzsit követelnék vissza. Sajnos azonban minden jel arra mutat, hogy Balázs Andrea végképp felhagyott a szereppel. A CBA ugyanis azt írta Facebook-oldalán:

Szeretett Erzsink mostantól a világot jelentő deszkákon folytatja a pályafutását. A CBA-ban mostantól már nem fogsz találkozni vele. De abban biztosak vagyunk, hogy a tévé képernyőjén vagy színházban láthatod még.

A Bors Balázs Andreát is felkereste, aki csak annyit mondott, hogy nem szeretne többet erről a reklámról nyilatkozni.

Az, hogy Kasszás Erzsinek ennyi támogatója van, már csak azért is meglepő, mert megjelenésekor az ő nevével fémjelzett reklám is sokakat kiakasztott, egy kutatásból pedig az is kiderült, hogy a figura elriasztja a fogyasztókat az üzletlánctól, mert idegesítőnek, kellemetlennek, zavarónak találták őt.

Ehhez képest a CBA bizakodó, boltvezető Icukáról azt állítják, „neuromarketingkutatással” alkották meg karakterét. Bach Szilvia a Borsnak azt nyilatkozta új szerepéről: