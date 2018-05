Szétülteti a Wizz Air azokat, akik nem fizetnek a helyükért

Úgy tűnik, ezentúl fizetniük kell azoknak, akik egymás mellett szeretnének utazni a Wizz Air gépein. A FapadosInfo beszámolója szerint ugyanis a légitársaságnál változtattak a helyosztó rendszeren, ráadásul az ülésválasztás díját is megemelték.

A változtatás lényege, hogy a Wizz Air rendszere ezentúl nem egymás mellé ülteti azokat, akik együtt szeretnének becsekkolni. Természetesen van lehetőség arra, hogy egymás mellé kérjük a helyeket, ez azonban feláras, csak az a hely ingyenes, amelyet a rendszer automatikusan feldob.

Bár eddig az egyszerre vásárolt jegyek többnyire egymás melletti üléseket jelentettek, az új rendszerrel ez már nincs így. A Wizz Air egyedül azt garantálja, hogy a 14 év alatti gyermekek mindenképpen az egyik szülő vagy felnőtt kísérő mellé kerülnek. A 14 év feletti gyerekeket azonban már felnőttként kezeli a rendszer, így őket is elültetik a felnőttektől.

A választott ülőhely ára jelenleg 5-7 euró (~1500-2200 forint) körül mozog, de a nagy lábterű helyekért akár 16 ezer forintot is elkérhetnek. Ezek az árak azonban csak a foglalás idején érvényesek, ha a becsekkoláskor jövünk rá, hogy nem egymás mellett ülünk szeretteinkkel, ennél jóval magasabb összeget kell fizetnünk.

Korábban a Wizz Air vetélytársa, a Ryanair vezette be ezt a megoldást, hogy minél több embert sarkalljanak arra, hogy fizessenek az ülőhelyekért.

Az Origo a hír kapcsán felkereste a Wizz Air sajtóosztályát, hogy megtudják, mi a légitársaság hivatalos álláspontja az ügyben. A következő választ kapták:

A Wizz Air ülőhelykiosztási algoritmusa része a légitársaság stratégiájának, aminek szellemében folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat, és új lehetőségeket teremtünk a jobb utazási élmény és a lehető legalacsonyabb viteldíjak biztosítása érdekében. Minden utas számára elérhető az ingyenes ülőhelykiosztás, amellyel nem garantált, hogy útitársa mellett utazik. A gyermekekkel utazó családok esetében biztosítjuk, hogy a gyermek legalább egy kísérő felnőtt mellett kapjon helyet. A jelenlegi rendszer azt is lehetővé teszi az ülőhelyüket lefoglaló, illetve WIZZ GO, WIZZ Plus vagy Wizz Privilege Pass szolgáltatást megvásároló utasok számára, hogy ülőhelyüket a lehető legtöbb üres sorból válasszák ki. A Wizz Air továbbra is elkötelezett a nagymértékű rugalmasság mellett, és arra törekszik, hogy minden utasa számára a legjobb utazási élményt nyújtsa a fedélzeten