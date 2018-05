Érzékelte a gyalogost az Uber önvezető autója, de kikerülés helyett inkább elütötte

Kiszivárgott az Uber belső jelentésnek egy része arról a balesetről, amelyben a személyszállításban érdekelt és az Egyesült Államokban önvezető autókkal flottát üzemeltető vállalkozás egyik autója halálra gázolt egy nőt. A jelentést ismerők szerint az autó szenzorai érzékelték ugyan a gyalogost, de szoftver „úgy döntött”, hogy nincs szükség kitérésre, mert feltehetően hamis pozitívnak értékelte a szenzorjeleket.

Az estről korábban mi is beszámoltunk, már akkor is tudni lehetett, hogy a nő szabálytalanul tolta át a biciklijét az úttesten, mint ahogy a halálos balesetben közrejátszott az is, hogy az autóban ülő sofőr a telefonját nyomkodta a rendszer felügyelete helyett.

A jelentés tartalmát közlő The Verge szerint az Uber vezetőségének is van felelőssége a balesetben, mert egyre inkább siettette az önvezető autók projektjét, a két biztonsági sofőr helyett egy lett, az autókba telepített számítógépek szenzorait felügyelő szoftverek gyalogos- és biciklisfelismerő képességének érzékenységét pedig annyira alacsonyra állították be, hogy a rendszer akkor se avatkozzon közbe, ha egy biciklit toló ember kerül a kocsi útjába.