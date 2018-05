Közösségimédia-bakik, amiket sohasem felejt el a világ

Mind tudjuk, hogy az internet nem felejt, de mégis akadnak olyanok, akik kitörölnének egy-egy posztot, abban bízva, hogy szörnyű bakijuk örökre a feledés homályába merül majd. Az újságírók is emberek, ők is követnek el hibákat, ám ez van, hogy akár a karrierjükbe is kerülhet. Összeállításunkból most megtudhatod, milyen az, amikor egy újságíró bakija bejárja a világot.