Hidegcsepp hoz esőt Magyarországra

Az elmúlt napokban igazi kora nyári időjárásnak örülhettünk, több melegrekord is megdőlt, és már a Balaton vízének hőmérséklete is 20 fok fölé kúszott. Szinte teljes Európában melegebb van most az ilyenkor szokásosnál, az Ural előtere és Észak-Skandinávia kivételével mindenütt 20, többfelé 25 fok fölé emelkedik délután a hőmérséklet. Ukrajna keleti felén, helyenként a Balkán-félszigeten és a Pireneusi-félszigeten a 30 fokot is eléri a hőmérséklet, Spanyolországban 32 fokot is mérnek. A Kárpát-medence felett keletről nyugat felé hidegcsepp vonul, amely miatt labilissá válik a légkör. Ennek hatására szerda estig térségünkben zápor, zivatar várható.

A napsütés mellett kedd délutántól gomolyfelhő-képződésre, szerdán az ország északkeleti harmadában zártabb felhőzetre is számíthatunk. Több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északkeleti, keleti szél elsősorban az ország északi felén élénk, néhol erős lesz, de zivatarok környezetében a szél átmenetileg viharossá is fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 9 és 15 fok között alakul, a déli területeken lehet a hűvösebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 28 fok között várható, a tartósabban napos déli és keleti részeken lehet a melegebb.

Csütörtökön még szintén több helyen várható majd zápor, zivatar, de a hőmérséklet a szerdaihoz hasonlóan enyhének ígérkezik. Péntektől aztán némileg szárazabb időben bízhatunk.

Forrás: MTI/Kiderül