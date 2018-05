A Han Solo-film sztárjának klipjéért őrül meg a világ

Donald Glover nevét egyelőre még kevesen ismerik hazánkban, annak ellenére, hogy a 34 éves fiatalember olyan sokoldalú tehetség, hogy külön Wikipedia-oldalt kellett létrehozni csak az általa elnyert különböző díjaknak (és jelöléseknek). A színészként, komikusként, íróként, rendezőként, producerként, énekesként, dalszövegírőként és DJ-ként is dolgozó Glovert talán a Community című sorozatból ismerhetik a legtöbben, de szerepelt például a Matt Damon főszereplésével forgatott Marsi című sci-fiben, az Atlanta című sorozatáért pedig két Emmy-díjat is bezsebelt.

A multitálentum Glover Childish Gambino néven rapperként is aktív, legutóbbi klipje, a This Is America pedig annyira erősre sikerült, hogy bár még csak három napja került fel a hivatalos változat a YouTube-ra, máris több mint harminckétmillióan nézték meg, a látványt pedig tévéműsorokban és cikkekben elemezték.

Elsőre csak annyit lát az ember a klipből, hogy Glover és háttértáncosai igen látványos koreográfiát adnak elő. Azonban, ha még egyszer megnézzük a videót, észrevehetjük, hogy a lényeg éppen a háttérben történik, mintha csak azt mondaná a rapper: „a popkultúra eltereli a figyelmet a fontos dolgokról”. Persze ez azután következik, hogy szenvtelen arccal fejbe lő egy férfit, majd, míg a holttestet kihúzzák a képből, a pisztolyt óvatosan egy piros bársonykendőre helyezi, ezzel is jelezve, hogy az amerikai társadalom mennyivel többre értékeli a fegyvereket az emberi életnél.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Childish Gambino klipjében szinte minden képkockának jelentősége van: a gépkarabéllyal lemészárolt templomi kórustól, a minden történést a telefonjaikkal rögzítő fiatalokon, a háttérben átlovagló Halálon át a klip vége felé látható autókig. Utóbbiakat ugyanis nagyjából úgy állították be, ahogy a klasszikus rapvideókban szokás, az ültetett gengszterverdák és luxusterepjárók helyett azonban a 80-as, 90-es évekből itt maradt régi kocsikat használtak, ezzel is jelezve, hogy a fenti problémák távolró sem újkeletűek, hanem már évtizedek óta jelen vannak az amerikai társadalomban.

I've watched it at least 77 times RT @AngelKhalil: Childish Gambino's "This Is America" he plays a Jim Crow caricature that shows plenty of symbolism through subtle nuances and direct distractions by entertaining through dance and trap lyricism. pic.twitter.com/G3ZmBbyof0