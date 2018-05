Százezernyi magyar felhasználó neve és jelszava szivárgott ki

Kategóriákba gyűjtve lehet tallózni egy orosz internetes fórumon milliónyi ellopott felhasználói név és jelszó között. Az adatok többsége pornóoldalakról, webshopokból és online játékok honlapjairól származik, amelyek között könnyen lehet keresni akár országokra lebontva.

Az IT-biztonsággal foglalkozó Kiberblog közel százezer magyar felhasználó ellopott adatait találta meg a hatalmas adathalmazban, melyek közül ki is gyűjtött néhányat:

euronote.hu (már nem működik) – 817 488 rekord: titkosítatlan jelszavak

matarka.hu – 32 296 rekord: titkosítatlan jelszavak

mbarat.hu – 24 162 rekord: felhasználónevek és könnyen visszafejthető titkosítású jelszavak

kszemle.hu – 19 769 rekord: felhasználónevek és könnyen visszafejthető titkosítású jelszavak

cfoto.hu: 1239 rekord, felhasználónevek és könnyen visszafejthető titkosítású jelszavak

aktrecords.hu: 1180 rekord, felhasználónevek és könnyen visszafejthető titkosítású jelszavak

A fenti lista csak a magyar domainekre szűrt találatokat listázza, ezek mellett egyéb kategóriákban is találhatók magyar érintettségű adatok. A Kiberblog azt tippeli, nagyjából egy-másfél éve lehetnek fent a neten a lopott jelszavak.

A még működő oldalak üzemeltetőit a blog munkatársai értesítették a találatról, de tartanak attól, hogy az oldalak ezt a felhasználókkal nem tették meg, és a jelszavak nagy része még működhet.

Aki érintettnek érzi magát, érdemes nemcsak a fenti oldalakon, hanem máshol is megváltoztatnia a jelszavát. Azt pedig, hogy valaha meghekkeltek-e, a Have i been pwned? nevű oldalon tudod gyorsan ellenőrizni.