YouTube-sztárokat fizettek azért, hogy iskolai csalásra buzdítsák a gyerekeket

Iskolai csalásra buzdító reklámkampányt leplezett le a BBC. Mint kiderült, több mint 250 csatorna hirdetett egy EduBirdie nevű ukrán céget, amely kész esszéket árul diákoknak szerte a világon. A BBC nyomozása során több mint 1400 olyan videót talált a YouTube-on, amelyben a vloggerek ezt az etikailag finoman szólva is problémás szolgáltatást reklámozták, a videók összesített nézettsége pedig meghaladta a 700 milliót.

Egyébként itt nem hagyományos reklámokra kell gondolni, hanem szóbeli hirdetésekre, amikor az adott vlogger félbehagyja a mondandóját, és a kamerába nézve elmondja, miért jó szerinte az adott termék. Egy ilyen hirdetésért egy olyan vlogger, akinek több tízezer feliratkozója van, akár több ezer dollárt is kaphat. Az EduBirdie-t azonban olyan YouTube-sztár is reklámozta, akinek nem kevesebb mint 4 millió feliratkozója van. A szolgáltatást egyébként egy 200 ezer követővel rendelkező 12 éves is hirdette, természetesen az édesanyja tudta nélkül.

Sam Gyimah egyetemekért felelős brit kormánytag a BBC-nek elmondta, szerinte nemcsak az ukrán cég, de a vloggerek felelőssége is óriási az ügyben, elvégre influencerként visszaélnek a hatalmukkal.

A helyzetet súlyosbítja, hogy míg az EduBirdie honlapján figyelmeztetik a felhasználókat, hogy a megrendelt esszék afféle iránymutatóként használatosak, és ők semmiképp sem akarják az iskolai csalást népszerűsíteni, a youtuberek már olyan szövegekkel hirdették a céget, hogy „Minek dolgoznál te, ha egy szuper okos kocka is megcsinálja helyetted?” Az EduBirdie közleményében ki is emelte, hogy ők csak a szolgáltatást nyújtják, az, hogy a vloggerek hogyan reklámozzák őket, már nem az ő felelősségük.

Az EduBirdie közleményének ugyanakkor némiképp ellentmond, hogy a honlapjukon büszkén hirdetik, hogy minden általuk közölt esszé 100%-ban plágiummentes. Ergo valamilyen szinten mégiscsak arra buzdítják a diákokat, hogy nyugodtan adják csak be a berendelt irományokat.

A BBC próbaképp két esszét is berendelt a cégtől, egy gimnáziumit és egy egyetemit. A cikk szerint mindkettőt készen kapták, csak a tanuló neve hiányzott a papírról. A gimnáziumira a nagyjából hármasnak megfelelő C minősítést adta egy tanár, míg az egyetemi 60%-ot kapott az értékelésen, pedig az EduBirdie „garantált csillagos ötöst” ígér.

Időközben a YouTube is kiadott egy közleményt az ügyben. Elmondásuk szerint cégük engedélyezi a videókban elhelyezett hirdetéseket, de csak akkor, ha a hirdetett termék megfelel az ő irányelveiknek. Ebbe, mint mondták, nem tartozik bele a pénzért írt esszé, ha pedig ilyen reklámot találnak egy videóban, azt haladéktalanul törölni fogják. Ennek alapján a közeljövőben több száz videót törölhetnek majd a videómegosztóról.