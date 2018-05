Megdőlt a Rubik-kocka kirakásának világrekordja – videó

Új Rubik-kocka-világrekord született: Feliks Zemdegsnek mindössze 4,22 másodpercre volt szüksége ahhoz, hogy kirakja a bűvös kockát.

A 22 éves ausztrál nem először döntötte meg a kocka kirakásának világrekordját: 2016-ban 4,73 másodperccel lett világelső, hamarosan azonban az amerikai Patrick Ponce letaszította őt a trónról.

Május 6-án, vasárnap azonban a Cube For Cambodia 2018 nevű melbourne-i versenyen ismét övé lett a világelső cím. A 4,22 másodperces idő már leírva is hihetetlen (tekintve, hogy sokunknak egy élet is kevés a Rubik-kocka kirakásához), videón azonban még sokkal lenyűgözőbb az egész: