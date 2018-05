Végre normális otthonra lelt a szülőgépnek használt kutyus

A 12 éves Fergie most már boldogan él új otthonában egy másik kutyával és egy Whiskas nevű macskával. No meg plüssállat kölykeivel, akiket évek óta úgy őriz, mintha a tulajdon gyerekei lennének.

Sajnos nem volt ez mindig így, Fergie életének nagy része azzal telt, hogy pároztatták, és sorban egymás után születték vele a kiskutyákat. De még csak nem is szoptathatta, mert kegyetlen gazdája rögtön elválasztotta és eladta őket. Végül akkor adta Fergie-t állatmenhelyre, amikor az idős francia buldog már nem tudott több kölyköt szülni. Az állatmenhelyen Fergie végre kiélhette anyai ösztöneit, kapott három plüss kisállatot, amelyeket azóta is sajátjaként őriz. A matróna anyakutyát nemrégen egy fiatal nő fogadta örökbe, aki első pillantásra beleszeretett a gondoskodó Fergie-be. A sok megpróbáltatás ellenére is vidám kiskutya természetesen magával vihette plüss állatkáit is új lakóhelyére.

(Forrás: Thedodo)