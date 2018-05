Itt a jövő szelfibotja, amivel egész életünket közvetíthetjük

A FITT360 nevű eszköz pedig még a „sima”, két dimenziós videózáson is túllép, a különös eszköz ugyanis 360 fokban tudja rögzíteni körülöttünk a történéseket, akár fotó, akár videó formájában.

Első ránézésre a FITT 360 azokra az 1-2 éve megjelent fülhallgatókra emlékeztet, amelyeket egy műanyag keret segítségével a nyakunkba akasztva viselhetünk, akár egész nap. A Samsung kreatív fejlesztői programjának, a C-Labsnak a kabátujjából előbújt fejlesztés hasonló kinézetének a funkcióhoz is köze van. A FITT360 ugyanis három, 180 fokot befogó kamera segítségével gondoskodik róla, hogy egyetlen apró részlet se kerülje el a figyelmünket.

A felhasználónak csupán egyetlen gombot kell megnyomnia és már indul is a rögzítés, akár fotóról, akár videóról van szó. Az eszközt természetesen wifi-kapcsolattal is ellátták, így akár élőben is streamelhetjük a körülöttünk zajló eseményeket az internetre. Emellett a beépített GPS-nek köszönhetően azt is pontosan láthatjuk, hogy merre jártunk korábban, a Bluetooth-kapcsolatnak és a hangot biztosító mikrofonoknak köszönhetően pedig akár headsetként is használhatjuk.

Az egyetlen hátránynak talán az üzemidő rövidsége tűnik: a készülék akkumulátora ugyanis a rengeteg elektronikus szerkezet miatt csak 90 percig bírja, utána töltőre lesz szükség. Ez azonban csak az első modell, valószínűleg a következő generációs változatokban nagyobb teljesítményű energiatároló is kerül majd.

Az eszközre a Kickstarter közösségi adománygyűjtő oldalon szedték össze a támogatást, méghozzá meglehetősen hatékonyan: a kitűzött 50.000 dolláros limitet egyetlen nap alatt elérték, mára pedig már több mint 380.000 dollárt dobtak össze a különleges kamera rajongói.

Egyelőre még nem tudni, hogy mikor kerülhet a FITT360 a boltok polcaira, mint ahogy az sem ismeretes, hogy mennyibe fog kerülni. Csak közelítőleg lehet tippelni az összeget, a Kickstarter oldalon ugyanis 370 és 600 dollár közötti árakat emlegetnek, ez forintban kifejezve 97.000 és 159.000 forint között lehet.