Rendkívüli: nem ítélik oda idén az irodalmi Nobel-díjat

A közelmúlt botrányai nyomán szinte működésképtelenné vált Svéd Akadémia pénteken bejelentette, hogy idén nem ítéli oda az irodalmi Nobel-díjat.

A csütörtök este hozott döntés szerint egy évvel elhalasztják a díj odaítélését, amire már többször is volt példa az elismerés történetében – olvasható az akadémia honlapján. Az 1901 óta odaítélt elismerés történetében mindössze hétszer fordult elő, hogy nem osztották ki a legrangosabb irodalmi díjat, legutóbb 1943-ban.

The Nobel Prize in Literature 2018 has been postponed. The Nobel Foundation supports the Swedish Academy’s decision. Press release: https://t.co/eayNN3YgYv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 2018. május 4.