Több mint száz éve nem volt ilyen meleg az idő áprilisban

Több mint 4,5 Celsius-fokkal volt melegebb az idei április a szokásosnál, sok helyen több évtizedes melegrekordok dőltek meg; 1901 óta ez volt a legmelegebb április – írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán pénteken közzétett elemzésében.

Mint írták, a „januári tavasz és a márciusi tél után áprilisban beköszöntött a nyár”. Az idei április azért is tűnik különösen melegnek, mert az enyhe január után a február és a március az átlagosnál lényegesen hidegebb volt, és nagyon gyorsan jött a felmelegedés – írták, megjegyezve: a növények fejlődése robbanásszerűen indult meg.

Az április havi középhőmérséklet országos átlagban több mint 15,6 fok volt. Ez az 1981-2010-es sokévi átlagnál mintegy 4,6 fokkal magasabb. A havi maximumhőmérséklet pedig több mint 5 fokkal haladta meg a sokéves átlagot. A hónap során csupán egy rövid időszakban süllyedt az átlag alá a középhőmérséklet, április 1-jén és 2-án. Országos átlagban április 29-én volt a legmelegebb, a középhőmérséklet ekkor 21,4 fok volt.

Kiemelték továbbá, hogy áprilisban mintegy 15 hőmérsékleti melegrekord dőlt meg. Április 12-én például megdőlt az országos és a budapesti melegrekord is: Pakson 27,8 fokot, Újpesten 26,9 fokot mértek. Április 29-én is új országos melegrekord született, ekkor tizennyolc mérőállomáson is meghaladta a napi maximum-hőmérséklet az addigi rekordot. A legmagasabb értéket Kelebián és Sátorhelyen regisztrálták, ahol 31,4 fokig melegedett fel a levegő.

Az 1901-től kezdődő éghajlati idősor szerint az áprilisi hőmérsékletváltozás 2018-ig országos átlagban csaknem 2 fok volt, de 1981-től számítva 2,6 fokos melegedést jelent – áll az elemzésben.