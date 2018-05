Olvasásra ítéltek két diáklányt Miskolcon, amiért megverték és kifosztották iskolatársukat

Rendhagyó ítélet született egy évek óta húzódó ügyben: olvasásra és filmnézésre ítéltek két fiatalkorú lányt, akik féltékenységből bántalmazták iskolatársukat. Ezzel a miskolci törvényszék enyhítette az első fokon hozott ítéletet: akkor még javító-nevelő intézetbe küldte a lányokat a kazincbarcikai járásbíróság.

Az eset, amelynek kapcsán a szokatlan ítélet született, még 2015 májusában történt, amikor a két – akkor 14 éves – diáklány további két gyermekkorú társukkal Sajószentpéteren bántalmaztak egy gyermekkorú lányt. Egészen pontosan megütötték, megrugdosták, leköpték, a hajába cigarettahamut szórtak, majd ellopták tőle műanyag gyűrűjét és karkötőjét. A kislány az arcán és a combján több nyolc napon belül gyógyuló sérülést szerzett.

A bíróság másodfokon azonban bizonyos enyhítő körülményekre, és legfőképp „a vádlottak életvitelében bekövetkezett pozitív változásokra”, rendeződött családi és iskolai körülményeikre hivatkozva enyhített az ítéleten. A két tinilányt most 2, illetve 1 év próbára bocsátották, mellékbüntetésként pedig filmnézésre és olvasásra kötelezték őket.

Egészen pontosan egy olyan „agresszióellenes tréningen” kell részt venniük, amelynek keretében el kell majd olvasniuk A legyek ura című William Golding-regényt, és meg is kell nézniük a belőle készült filmváltozatot. Ezután a könyv- és filmélmény alapján fogalmazást kell írniuk az erőszak és az agresszió következményeiről, ezt pedig egy csoportfoglalkozáson be is kell mutatniuk.

Az ítélet jogerős.