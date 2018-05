Ki az a Georges Méliès, aki ma a Google logóból mosolyog ránk?

Jeles nap a mai, a Google még különleges logót is készített hozzá. Ma 106 éve annak, hogy Georges Méliès, az első francia filmrendezők egyike bemutatta legnagyobbnak tartott mesterművét, Az Északi-sark meghódítása című filmet. Munkásságát a Google egy 360 fokos animációban eleveníti fel.

Georges Méliès rendezte az első sci-fit, az Utazás a Holdba című film Jules Verne regényén alapult, 1902-ben mutatták be. Tizennégy perces volt, hétszer hosszabb, mint az akkori filmek többsége. Méliès volt az első, aki cselekményen alapuló filmeket készített, előszeretettel használt trükköket a filmjeiben, amiből 400-500 is készült munkássága alatt. Ő építette az első európai filmstúdiót is.

Az első világháború végére filmes vállalkozása tönkrement, végül egy játékboltot nyitott egy párizsi pályaudvaron. Elfeledve, egy öregek otthonában halt meg 1938-ban.