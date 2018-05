Nyíllal átlőtt őzek rejtélye után nyomoznak a rendőrök

Az oregoni Shady Cove környékéről érkezett a helyi hatóságokhoz a bejelentés, hogy egy nyílvesszővel átlőtt őzet láttak legelészni a kisváros környékén – írja a 444.hu.

A helyi rendőrök, valamint az Oregoni Hal-, és Vadügyi Hivatal munkatársai a helyszínre kiszállva akarták megkeresni a sérült állatot, hogy eltávolítsák a testéből a nyílvesszőt.

