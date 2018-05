IKEA Hotel lesz egy magyar tervező épületéből

Az egyesült államokbeli Connecticutban, New Haven városában fog rövidesen megnyílni a világ első, Európán kívüli IKEA Hotele. A szállodában az áruházlánc minimalista stílusú, összeszerelhető bútoraival rendezik majd be a szobákat, és természetesen az étterem kínálatában megtalálható lesz a közkedvelt Köttbullar, vagyis a svéd húsgolyó is.

Nekünk magyaroknak azonban más okból van különleges jelentősége az áruháznyitásnak: a hotelnek egy magyar tervező, az 1981-ban elhunyt Breuer Marcell által tervezett, brutalista stílusban készült épület ad majd otthont, mely korábban a Pirelli tulajdonában állt.

Az épületet, melynek jellegzetessége a második és a harmadik emelet között tátongó rés, 2003-ban szerezte meg az IKEA, de itteni áruházukat végül a mellette lévő üres telken építették föl, a Breuer-ház egy részét pedig ledózerolták. Most azonban méltó rendeltetést kaphat az épület.

Az első és eddig egyetlen IKEA Hotel egyébeként a cég otthonában, Svédországban van, Älmhult városában.

Forrás: Telegraph