Rekordot döntött A Simpson család. A Simpsonék a Gunsmoke című vadnyugati széria 635 részes csúcsát döntötték meg, a sorozatot 1955 és 1975 között vetítették az amerikai tévék. A sorozat jelenleg futó, 30. évada nem ért véget, két évad biztosan várható még. A tavaly megrendelt részekkel együtt a széria 669 epizódból fog állni.

Az 1989-es premier óta Simpsonék világhírűvé váltak. Homer és Marge, valamint gyerekeik Springfieldben zajló története nemcsak tartós, hanem többszörösen elismert.

“Tonight, The Simpsons becomes the longest-running scripted primetime series EVER”🙌💯

Via: @Bycycle pic.twitter.com/e53UGm6Au8

— WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) 2018. április 29.