Betegszabira ment, Insta-sztár lett ezalatt

Hét hónapos betegszabadsága alatt csaknem 28 ezer Instagram-követőre tett szert a csinos brit rendőrnő, Leanne Carr. A fotóin többnyire bikiniben feszítő nő posztolt képeket Dél-Afrikából, Ausztriából és Thaiföldről is.

A rendőrnő esete azért is meglehetősen ellentmondásos, mert egy stresszel összefüggő betegségre hivatkozva ment el hét hónapos betegszabadságra munkahelyéről. Hosszú távolléte alatt viszont szemlátomást beutazta a világot.

Az ügyben munkahelyén is belső vizsgálat indult, bár azt a rendőrség szóvivője is elismerte, hogy szabadsága alatt – még betegszabadság alatt is – mindenki azt csinál, amit akar, sőt a privát élethez is mindenkinek joga van. Azonban egy rendőrnek a magánéletében is illik hivatalához méltóan viselkednie – a szóvivő érvelése szerint –, leginkább ezért vizsgálják Leanne Instagram-oldalát.

(Forrás: Metro)