Széttörte a légitársaság a teniszcsillag ütőit

A francia Gael Monfils összes ütője törötten került elő a Lufthansa Genfből Münchenbe tartó járatának poggyászteréből. A 31 éves teniszező – aki a müncheni ATP-tornára érkezett – a Twitteren fakadt ki. „Ezek után mégis hogyan játsszak Münchenben?” – tette fel a kérdést a Lufthansának.

Totally unacceptable service from @lufthansa today between Geneva and Munich… pic.twitter.com/N0fRtVZIlY

— Gael Monfils (@Gael_Monfils) 2018. április 28.