Ez volt a világ legegyszerűbb, mégis legjobb szülinapi partija egy tininek

Shannon Cassidy ebben az évben nem bonyolította túl tinilánya születésnapi partiját. Mivel úgy vette észre, hogy lánya és barátnői úgyis vásárolni szeretnek a legjobban, szétosztott közöttük 200 dollárt, és beküldte őket a helyi Kmart szupermarketbe azzal a feladattal, hogy mindenki vegyen a pénzből magának minél több akciós vagy esetleg valamilyen régóta óhajtott terméket.

Az ötlet telitalálat volt, a lányok nagy izgalommal fogtak neki a vásárlásnak. Volt, aki végül nem is magának, hanem kisállatának vásárolt be. A közös shoppingolás után pedig az anyuka mindegyiküket meghívta a közeli fánkozóba egy születésnapi sütizésre.

Mum organises her daughter’s 13th birthday party at Kmart with a shopping challenge for… https://t.co/IDSgm8DJEF

— trendwaves7 (@trendwaves7) 2018. április 17.