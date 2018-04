Sorompókkal fékezi meg Velence a turistahadat

Sorompókat állítottak fel Velence több pontján, hogy megpróbálják ellenőrzés alatt tartani a május elsejéig tartó hosszú hétvégén várható turistaáradatot főként az olasz város olyan nevezetes pontjain, mint a Szent Márk tér és a Rialto híd.

Az egyik sorompót a Calatrava híd közelében, a város bejáratánál helyezték üzembe. Amennyiben túl sok lesz a turista, a látogatókat a Szent Márk térre vezető fő útvonalról, a Lista di Spagnáról másfelé terelik. Azt a helyi rendőrök megítélésére bízták, hogy erre mekkora tömegnél lesz szükség.

It seems it is a joke, but it’s real. Without any notice delivered to residents or to tourism operators like tourist guides or hotels #Venice got its turnstiles at the Constitution bridge and Lista di Spagna by the train station. Simply appalling. #seevenice pic.twitter.com/yVipOFI8i8

— See Venice Tours (@luisella_romeo) 2018. április 28.