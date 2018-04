Óriási a botrány az irodalmi Nobel-díj körül

Az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémia újabb tagja jelentette be, hogy nem folytatja munkáját a botrányok sújtotta testületben. A legrangosabb irodalmi díjról döntő testületet szivárogtatási, zaklatási és korrupciós botrány rázta meg az elmúlt hetekben, ami miatt 18 tagja közül többen is bejelentették, hogy távol maradnak az akadémia munkájától. A tagságról lemondani nem lehet, mert életre szóló.

A patália középpontjában a testület egyik tagja, Katarina Frostenson áll. A költőnő az ellene elhangzott bírálatok szerint elhallgatta, hogy résztulajdonosa egy olyan, a férje, Jean-Claude Arnault által vezetett rendezvényközpontnak, amely anyagi támogatást kapott a Svéd Akadémiától. Frostenson férjét ráadásul több nő is szexuális zaklatással vádolja, a testület tagjai közül pedig többen úgy gondolják, hogy ő szivárogtatta ki több alkalommal is az elmúlt években az irodalmi Nobel-díj nyerteseinek nevét.

Ez talán a legsúlyosabb krízis, amelyen a 18. században létrehozott és azóta is az alapításkor lefektetett, rendkívül merev szabályok alapján működő testület átmegy. A gondok miatt sajtóértesülések szerint felmerült, hogy az idén nem osztják ki az irodalmi Nobel-díjat.

#DailyNews: The Swedish Academy may cancel the 2018 Nobel Prize in Literature due to controversy about how it handled sexual harassment allegations made against a man close to the board. A decision is expected to be announced on May 3. https://t.co/Ec2mXwfg7C pic.twitter.com/r3pzW14jgp

— Poets & Writers (@poetswritersinc) 2018. április 27.