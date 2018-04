Nagyon lebőgött a híres múzeum

A dél-franciaországi Elne városka Étienne Terrus műveinek szentelt múzeuma felfedezte, hogy a birtokában lévő alkotások több mint fele hamisítvány. Eric Forcada művészettörténész néhány festmény restaurálása után kezdett el kételkedni a gyűjtemény egy részének eredetiségében.

Kulcsfontosságú volt, hogy több festményen olyan épületek láthatók, amelyeket az 1857 és 1922 között élt Terrus halála után emeltek. Az aggályok nyomán szakértői bizottság alakult a festő elne-i múzeumban őrzött képeinek vizsgálatára, amely megállapította, hogy 82 alkotás, vagyis a kollekció több mint fele hamis, nem készíthette őket Étienne Terrus.

