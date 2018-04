Izgalmas majálisok Budapesten és környékén

Semmiképpen se töltsük otthon a május 1-jét, hiszen ezen a napon hagyományosan Budapest és környéke telis-tele van szuper családi programokkal. Lesznek köztük ingyenesen is látogatható koncertek, fesztiválok és fizetősek is. Bármelyiket választjuk, garantált a nagyszerű szórakozás.

Skanzenmajális

Szentendre amúgy is kedvelt kirándulós, egy napra kiruccanós célpontja a fővárosiaknak, hiszen kellemes, romantikus hangulatban lehet jókat sétálni a Duna-parton vagy a macskaköves utcácskákon. Ha idén május 1-jén a fagyizós andalgás mellett a Skanzenbe is kilátogatunk, igazi retrós majálisba csöppenhetünk. A hatvanas évek táncdalfesztiválos, vurstlis hangulatát idézik meg ugyanis Szentendrén: lesz korhű körhinta, vattacukor, célba dobó, céllövölde, és fel lehet majd szállni a Skanzen Roburra is. A kézművessarokban olyan korabeli játékokat lehet majd készíteni, mint a similabda, papírsárkány, szélforgó és gombfoci.

A Nagy Futam

A száguldás és a repülés szerelmeseinek minden évben várva várt programja a Nagy Futam: május 1-jén ugyanis látványos földi és légi bemutatót tartanak Budapest belvárosában a Forma–1-es versenygépek, rali- és túraautók, versenymotorok és versenykamionok.

A nap folyamán olyan F1-es pilóta száguldozik majd Budapest belvárosában (Erzsébet tér–Károly krt.–Astoria–Ferenciek tere), mint Max Verstappen.

Délután pedig a már hagyományosnak számító légi parádé következik Bessenyei Péterrel a Duna felett (az Erzsébet híd és az Országház közötti szakaszon).

Kocsmajális és bográcsbuli

Idén 5. alkalommal rendezik meg a legjobb budapesti kocsmák bográcsos főzőversenyét a Dürer Piknik Parkban. A rendezvényre a belépés ingyenes, a rodeóbika megülése adományjegy megváltása fejében lesz lehetséges. A bográcsos majális megrendezésével a résztvevők a Heti Betevő Egyesületet támogatják, akik hetente osztanak ételt a rászorulóknak az ország több pontján. Egy vidám majális zenével, gyerekprogramokkal, finom ételekkel és adománygyűjtéssel.