„Legalább egyszer az életben szeretnék olyan jól kinézni, mint Katalin a szülés után”

Katalin hercegné hétfőn, helyi idő szerint dél után egy perccel hozta világra harmadik gyerekét, egy makkegészséges kisfiút, akinek – mint az pénteken kiderült – a Louis Arthur Charles nevet adták. Katalin alig hét órával a szülés után tökéletes külsővel lépett a nagyközönség elé, hogy megmutassa újszülött kisfiát.

Hiába volt a hercegné valóban sugárzóan szép a lépcsőn állva, kezében újszülött kisfiával, sokan kiakadtak rá. Méghozzá épp a tökéletes haja, a hibátlan sminkje és a nagy műgonddal kiválasztott öltözéke miatt. A kritikusok szerint nagyon rossz üzenete van annak, hogy a hercegné ilyen mesésen nézett ki órákkal egy olyan embert próbáló esemény után, mint a szülés.

„Katalin fotói az üzenetet közvetítik a leendő anyukáknak, hogy kutya kötelességük tökéletesen kinézni a szülés után. Hogy teljesen normális vagy legalábbis elvárható, hogy órákkal a gyerekük születése után tökéletes külsővel pózoljanak, mintha mi sem történt volna” – írja a képek alatt az egyik hozzászóló.

Katalin hercegné fotóira válaszul a különböző közösségi oldalakon (a Facebookon, a Twitteren és az Instagramon is) hús-vér anyukák vállalták, hogy megmutatják, hogyan néztek ki ők a szülés után. Mutatjuk a gyűjtést:

When Kate steals your style and looks equally as flawless post birth 😏😅@BBCWomansHour pic.twitter.com/qwUimApZik — rebekahbaker (@rebekahbabbage) 2018. április 25.

Here you go @janegarvey1 and @BBCWomansHour here’s my hilarious comparison! I looked bloated and dreadful after 3 days of induced labour ending with an emergency C-section! pic.twitter.com/XXs0bQH5PO — Sophie Killingley (@PrettySophieK) 2018. április 24.

Here you go @janegarvey1 - me and Kate 7 hours post-natal.... I'm the one on the right, in case you're wondering.... @BBCWomansHour pic.twitter.com/6yf3H5a2T1 — Nina Warhurst (@NinaWarhurst) 2018. április 24.