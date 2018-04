Az intenzíven házasodtak össze, hogy koraszülöttjük is jelen lehessen

Rubia és Tyler kislánya egy a terhesség során kialakult szövődmény miatt sajnos nagyon korán, már a terhesség 24. hetében megszületett. Ekkorra még nem alakult ki megfelelően a kislány tüdeje, ezért azóta is lélegeztetőgépen van, és kórházi kezelés alatt áll.

A tavaly novemberi nagy sokkból néhány hónap után magához térő szüleinek ezért át kellett gondolnia az esküvőjükkel kapcsolatos elképzeléseiket. Eredetileg megismerkedésük helyszínén, Japánban szerették volna összekötni az életüket, ám úgy döntöttek, hogy koraszülött kislányukat sem fogják kihagyni életük egyik legfontosabb napjából. Ezért aztán a kórházi dolgozók beleegyezésével és részvételével a kislány ágyánál tartották az esküvőt.

This Couple Got Married in the NICU So Their Premature Daughter Could Be Part of Wedding https://t.co/wjhJjVVGpT pic.twitter.com/sj52cifn82

— Heavenly Photography (@Heavenly_Photo) 2018. április 18.