Megmutatjuk, hogyan készíthetsz ilyen tökéletes kutyafotókat

A cuki kutyás fotók elkészítésének a legnagyobb akadálya, hogy az ebek bizony nem feltétlenül értik, ha a gazdi azt szeretné, hogy pár másodpercig merevedjenek le és profi modellek módjára pózoljanak, amíg el nem készül az Instagramon lájkok ezreit hozó tökéletes kép.

Segít a Flexy Paw nevű okos kiegészítő, amely valójában egy egyszerű, mindkét oldalán csatban végződő szerkentyű. Az egyik csattal bármilyen okostelefon tetejére rögzíthetjük, a másik csatba pedig egy jutalomfalat kerül, a kamera látószögén kívül. A két csatot tetszőlegesen forgatható „ízületek” kötik össze, így bármerre fordíthatjuk, ahogy épp a kompozíció megkívánja.

