Ez a fotós mindent megtesz a tökéletes képért

Vishnu Whiteramp indiai fotóst nemrég mindenki megismerhette, ugyanis elképesztő gyorsasággal söpört végig különleges fotója az interneten. A férfi légi fotósként jellemzi magát, és ez az alábbi képen jól is látszik. Egy párt fotózott, amikor hirtelen eszébe jutott, hogy sokkal izgalmasabb lenne, ha extrém szögből, egy fára felmászva fotózná őket. Szerintünk megérte bevállalni a mászást, mind a szerelmesekről, mind a fotósról készült kép elég menő lett.

When you wanted to become Spider-Man to fight crime but ended up becoming wedding photographer due to parental pressure. pic.twitter.com/aFtnrFtTf7