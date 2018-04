Törlik a BBC természetfilmjét a Netflixről, mert sok benne a hazugság

Törlik a Netflixről a BBC Human Planet című, nyolcrészes természetfilm-sorozatát. Kiderült, hogy az egyik epizódban bemutatott indonéz bálnavadász nem is szigonyozta meg azt a bálnát, amelyről a kérdéses részben azt állítják, hogy ő vadászta le. A csatorna azt nyilatkozta, valóban „nem ábrázolták pontosan” a vadász szerepét.

Április elején a BBC már beismerte, hogy az a rész is tartalmazott fiktív elemeket, amelyben egy pápua törzset mutattak be. Az epizódban az látható, hogy a törzs tagjai fákra épített fakunyhókban laknak, ami nem igaz, csak a turisták és a hozzájuk érkező dokumentumfilmesek kedvéért szoktak felmászni ezekre. Ezt egyébként korábban az On the Spot készítői, Cseke Eszter és S. Takács András is leleplezték.

Eddig a nyolc epizódból néggyel kapcsolatban merült fel a gyanú, hogy hazugságokat mutat be, úgyhogy leállítják a sorozat forgalmazását. (Index)