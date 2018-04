Ezt nem láttuk jönni: új dalokat ad ki az ABBA

Az ABBA együttes tagjai az Instagramon jelentették be pénteken, hogy írtak két új számot. Az egyiknek az a címe, hogy I Still Have Faith in You, ezt decemberben mutatják majd be. A másiknak a címét még nem lehet tudni.

Az ABBA elég bizarrnak hangzó műsort talált ki: digitalizálták az arcmásukat, hogy úgy nézzenek ki, mint 1979-ben, és a digitális avatárjaikkal készül egy kétórás koncertfilm. Legalább az egyik új dal abban lesz hallható.

Ma már békét kötött a két Korea, nevet adtak az új angol kishercegnek (ráadásul azt, hogy Lajos!), és most új dalokat ad ki az ABBA is. Még csak délután fél 3 van, nem tudjuk, mi jöhet még ma.