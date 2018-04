Ez a segítő kutya mindig a kutyajátékboltba vezeti az emberét

Danielle Sykora négy éve osztja meg a mindennapjait Thai nevű, golden retriever segítő kutyájával, aki – miközben minden ébren töltött pillanatában látássérült gazdijára vigyáz – néha nagyon is világosan kifejezi, hogy mit szeretne.

A páros különösen szeret egy bizonyos plázát látogatni, és a legutóbbi alkalommal az is kiderült, hogy a kutya miért leli benne örömét: gazdája tudta nélkül, mintegy véletlenül ugyanis valahogy mindig a kutyajátékboltnál kötnek ki.

My sisters guide dog always sneakily walks her into this store without her knowing 😂😍 I love dogs, man pic.twitter.com/UuE9wDN4md