Ennek a macskának két másodperc kell, hogy mindent elrontson

Mindannyian ismerünk olyan macskát, aki tüntetőleg – a munkánkat bojkottálva, vagy a meleg miatt – legszívesebben a számítógépünk billentyűzetén szeret pihenni. Ugyancsak nem ismeretlenek azok a tudós macskák, akik különböző tárgyak lelökdösésével a gravitáció titkait tanulmányozzák – immár évezredek óta.

Brandon Salinas Twitter-felhasználó új videójában azonban a macskaevolúció új lépcsőfokát mutatja be, hiszen cicája e két különleges képességet egyetlen, már-már kecsesnek tűnő, egyértelműen mémgyanús mozdulatban tudta kombinálni.

Just accidentally recorded My cat dropping my damn laptop and it looks hilarious 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/KAjL1NGH4F