November 20-án jelenik meg George R. R. Martin legújabb könyve

George R. R. Martin szerdán a hivatalos Twitter-oldalán bejelentette, hogy november 20-án fog megjelenni a legújabb könyve. Sajnos az is kiderült, hogy nem a Trónok harca című HBO-sorozatnak alapot adó A tűz és jég dala-regényciklus legújabb kötetéről van szó, de öröm az ürömben, hogy ez a könyv is szervesen kötődik majd Westeros világához – írja a Guardian.

A Tűz és vér című kötet 300 évvel a Trónok harca eseményei előtt játszódik majd, és arról a polgárháborúról mesél, ami kis híján véget vetett a Targaryen-ház uralmának. Martin szerint a Tűz és vér nem is regény lesz, hanem afféle fikciós történelemkönyv. Egy blogposztban „GRRMarillionnak” nevezte az új könyvet, amivel J.R.R. Tolkien A szilmarilok című regényének eredeti címére utalt, amelyben Tolkien A Gyűrűk Ura-sorozat mitológiai hátterét írta le. Ha valóban helytálló ez az összehasonlítás, a Tűz és vér nem az a fajta könnyed olvasmány lesz, amit a strandra is magunkkal cipelünk.

A tűz és jég dala előző, sorban ötödik kötete, a Sárkányok tánca 2011 júliusában jelent meg, nem sokkal azután, hogy az HBO-n elindult a Trónok harca sorozat. Ilyen hosszú idő korábban még nem telt el két kötet között. Martin korábban azt nyilatkozta, hogy a hatodik kötet még 2018-ban megjelenhet, most azonban kiderült, hogy még tovább kell várniuk a rajongóknak.

FIRE & BLOOD, the history of the Targaryens, will be releasing in hardcover on November 20! Read more about it in my blog post: https://t.co/Y6kdsfEds9 #FireandBlood pic.twitter.com/URFJRzGA9r