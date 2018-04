Most azonnal nézni akarjuk a legjobb magyar sorozat új évadát

Megmondjuk őszintén, nem rajongtunk az Egynyári kaland első évadáért. A második évad viszont új szintre emelte a balatoni nyaralgatásról szóló ifjúsági sorozatot: az író és főrendező Zomborácz Virág lett, aki képes volt vicces, eredeti és meglepő szövegeket írni a főhős fiataloknak. Ezért a harmadik évadtól is sokat várunk.

Ezúttal sajnos nem a Balatonon, hanem Budapesten nyomulnak a főhősök, de így legalább kellően változatos tereket és karaktereket vezethetnek be az írók. Az új szereplők között van Szalay Bence (A Viszkis) és Mészáros Máté (VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan) is. De legtöbb régi arc is visszatér, nyilván azt várjuk a legjobban, mi fog történni Walters Lili és Király Dániel figuráival. Május 26-án jön az első epizód, előzetes itt:

(Címlapi kép: MTVA)