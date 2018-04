A Beatrice slágere és az indiszponált csirke is letölthető a BBC hangarchívumából

A BBC rádióadása 1922-ben indult, a kísérleti televíziós műsorszolgáltatása pedig 1929-ben, szóval a korrekt, kiegyensúlyozott, színvonalas és szórakoztató közszolgálatiság világítótornyának (többnyire) joggal tekintett vállalat tényleg az ősidők óta, lassan száz éve jelen van a médiapiacon, amihez ezúton is szívből gratulálunk, bár a műsorvezetők már nem mindig beszélnek olyan kiművelt és affektáló brit akcentussal, mint a hősi időkben, sajnos. A BBC egyébként nem csak azért jó fej, mert olyan elfogulatlanul, részletekbe menően és érdekfeszítően tudósított az 1981-es gambiai puccskísérletről (legalábbis arra tippelünk, hogy tudósított, és pont ilyen modorban), vagy mert megcsinálta minden idők legjobb sorozatát, a Fekete Viperát, hanem azért is, mert pár napja ingyen meghallgathatóvá, letölthetővé, sőt (majdnem) szabadon felhasználhatóvá tett 16.016 (tizenhatezer-tizenhat!) hangeffektet az archívumából, amit ezen az oldalon lehet böngészni.

Ez vélhetően csak töredéke az elmúlt évszázadban felhalmozott kincseknek, de így is nagyon szép gesztus, és az erre fogékonyaknak akár hosszú napokra, hetekre elegendő élvezetet kínál. Könyvtárzenét, liftzenét, reklámszignálokat, ún. field recordingsokat (kültéri, illetve természeti zajokat) és egyéb alkalmazott zenéket és hangkulisszákat önmagukban, bármiféle kontextus nélkül hallgatni mindig nagyon érdekes és zavarba ejtő élmény, ugyanis alapvetően nem ezzel a céllal készültek. Azonban nem véletlenül van ezeknek a műfajoknak mégis igen komoly rajongótábora és kultusza világszerte, hisz sokszor furcsábbak, szabálytalanabbak, izgalmasabbak, mint a rendes szerzői darabok: mondjuk, ha már BBC, a műsorszolgáltató legendás effektgyára, az 1958-tól egészen 1998-ig működő Radiophonic Workshop úttörő jelentőségű és mai füllel is szédítően futurisztikusnak tűnő stúdióvarázslatai közül nem egy akár kortárs zenei műnek is beillene.

A most közzétett adatbázisban azért nem ezek vannak túlsúlyban (bár igazság szerint nem hallgattuk meg mind a tizenhatezer felvételt), hanem inkább a hétköznapi hangok, zajok és zörejek, amelyeket leginkább valamilyen békebeli rádiójátékban tudnánk elképzelni, de ettől függetlenül is érdemes találomra rákeresni pár kulcsszóra, vagy csak úgy céltalanul kattintgatni, mert egészen fantasztikus dolgokra lehet bukkanni a madárcsicsergős idilltől a focimeccsen és a vonatbaleseten át a lecsapódó guillotine-ig.

Természetesen vannak Magyarországon készült felvételek is, nem is olyan kevés. Itt például állítólag egy abaligeti kocsmában beszélgetnek a vendégek, és bár azt elég nehéz kivenni, hogy pontosan miről, egyszer biztosan elhangzik, hogy hideg, hideg, meg az, hogy jó lesz, illetve még talán az is, hogy a japánok megmondják, bár ez utóbbiban nem vagyunk biztosak. Egy ponton pedig még a Beatrice együttes Azok a boldog, szép napok c. slágere is felcsendül a rádióból. Jó lenne tudni, hogy ezt felhasználták-e valaha valamilyen műsorban.

Bar, Abaliget (village in southern Hungary) with animated chat (including children) radio, clinks, some exterior traffic noise

Ez itt elvileg egy kozmikus szintetizátorzenét produkáló marsbéli számítógép 1972-ből:

Martian computer – 1972

Ilyen horrorisztikusan szól egy közelebbről meg nem nevezett dél-amerikai papagáj:

South American parrot talking and screeching.

Boing, honk, whiz – egy igazi klasszikus:

Boing, honk, whiz

Kardpárbaj lövésekkel, nyögésekkel és a földön puffanó testekkel:

Swordfight with shots and groans – 1967

És az egyik kedvencünk, az Indiszponált Csirke. Bár valószínűbb, hogy inkább egy fárasztó BBC-alkalmazott:

Indisposed chicken – 1972