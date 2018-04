Semmi különös, csak egy két lábon járó macska

Frank egy csapásra nagy népszerűségre tett szert az interneten azzal a fotóval, amelyen két lábra ágaskodik, csakúgy, mint ember társai. A rettentő komolysággal a távolba révedő macskáért mindenki odáig van, a kép már 215 000 lájkot kapott. Nem csodáljuk, mi is mindjárt ráküldünk egy tetsziket az amúgy kicsit bizarr látványt keltő jószágra.

This is my friend's daughter's cat. His name is Frank. And basically I think he should be trending. #humancat pic.twitter.com/o7eDPRe8Ij