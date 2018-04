Cuki bűnbánó fejet vág a kutyád? Ne hidd azt, hogy bűntudata van!

Alexandra Horowitz viselkedésbiológus szerint a kutyák valójában nem éreznek bűntudatot, legalábbis nem úgy, ahogy mi gondoljuk. A Behavioural Processes című folyóiratban megjelent cikkben Horowitz részletesen leírja a kísérletet, amelyben 14 kutyánál vizsgálták a „bűnbánó tekintetet”, amely minket leginkább a bánatos kölyökkutya képére emlékeztet.

A kísérletben részt vevő gazdikat arra kérték, ne engedjék, hogy ételt fogadjanak el kutyáik a kísérletvezetőtől. Ezután a gazda távozott a helyiségből, majd a kísérletvezető rávette a kutyát, hogy elvegye tőle az ételt. Arról, hogy végül elfogadta-e, vagy sem, nem mindig mondtak igazat a gazdinak. Így amikor az visszatért a kísérleti helyiségbe, minden esetben a kísérletvezetőre hagyatkozott. A teszt során kiderült, ha a gazda úgy tudja, nem követett el hibát az állat, a kutya sem mutat bűnbánó viselkedést. A dorgálásra viszont minden esetben jelentkezett ez a magatartás.

Ez rámutat arra a lehetőségre, hogy talán a jól ismert „kiskutyaszemek” nem is a bűntudat jelei, hanem pusztán a megtorlástól való félelemé. Így kétszer is érdemes meggondolni, hogy megdorgáljuk-e az állatot, hiszen elképzelhető, hogy nem is tudja, miért kap ki.

Forrás: Techly