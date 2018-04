Itt a szoftver, ami megakadályozza, hogy kiadd az adataidat, amikor nem kéne

Az elsőre furcsának tűnő ToS;dr rövidítés az egyik, napjainkban népszerű rövidítést értelmezi újra. A tl;dr annyit tesz: „túl hosszú volt, nem olvastam el” (too long, didn’t read). A ToS pedig a Terms of Service vagyis a felhasználás feltételeit jelöli. Igen, ezek azok a rendkívül hosszú, fejfájdító jogásznyelven írt dokumentumok, amiknek a legtöbbünk unott arccal a végéig görget és rákattint az ’Elfogadom’ gombra.

Azzal szinte senki sem törődik, hogy ezzel komoly jogi dokumentumot fogadunk el, amelyben sokszor olyan feltételek is szerepelnek, amitől égnek állna a hajunk, ha vettük volna a fáradtságot, hogy alaposan átolvassuk. Például szerepelhet benne, hogy az adott szolgáltatás vagy weboldal üzemeltetője hozzáférhet a személyes adatainkhoz, de akár a számítógépünk webkamerájához, vagy épp merevlemezének tartalmához is. Utólag pedig hiába tiltakoznánk az ellen, hogy már megint eladták a postai címünket és telefonszámunkat egy pilótajáték szervezőjének, az oldal üzemeltetője a ToS-t lobogtatva mondhatja, hogy hozzájárultunk ehhez.

Ebből lett elege néhány élelmes fejlesztőnek, akik a Chaos Communication Camp nevű hackertalálkozón dobták össze a ToS;dr ötletét. Egy hatalmas adatbázisról van szó – amelyet már 2011-ben összeállítottak, aztán különböző okokból évekig hanyagolták – amelybe összegyűjtötték egy csomó cég felhasználási feltételeit, amelyhez egy, a Wikipedia szerkesztőeszközeihez hasonló felületet fejlesztettek, hogy a szövegeket mindig naprakészen lehessen tartani. A ToS;dr szoftvere képes elemezni az egyes dokumentumokat, majd osztályozni is tudja azokat, aszerint, hogy mennyire tartják tiszteletben a felhasználók adatait, illetve mennyire élnek vissza azokkal.

Persze ezzel még nem lennénk kisegítve, hiszen ezzel még ugyanúgy keresgélni kéne a vonatkozó szabályzatot, ezt pedig még annyian sem tennék meg, mint ahányan egyáltalán beleolvasnak, például a Facebook vagy az Instagram felhasználási feltételeibe. A ToS;dr mögött álló csapat azonban erre is gondolt: készítettek egy olyan böngészőkiegészítést (plugint), amelyet bárki ingyenesen letölthet és telepíthet a gépére. Ez a kis program a háttérben meghúzódva figyel és minden, általunk meglátogatott oldalnál feltünteti az adott cégnek, szolgáltatásnak kijáró osztályzatot (amerikai rendszerben, A-tól F-ig), sőt, olyasmikre is figyelmeztet, hogy a weboldal mennyi adatot gyűjt be, azokkal mihez kezd és milyen jogosultságok illetik meg az oldal üzemeltetőit a felhasználói adatainkkal kapcsolatban.

A Facebook közemúltban kirobbant adatvédelmi botrányát figyelembe véve, mindenkinek csak ajánlani tudjuk a ToS;dr telepítését és javasoljuk, hogy mindenki alaposan fontolja meg, hogy milyen szolgáltatások használatát fogadja el, ahogy az internet egyik korai szállóigéje mondja: nincs olyan, hogy ingyen ebéd.