Ez a 7 közösségi hálózat testesíti meg a 7 főbűnt

Tökéletesen foglalja össze napjaink világát az alábbi, ismeretlen alkotó által készített grafika. Egyrészt, mert az alábbi hét – na jó, Magyarországon hat – online szolgáltatással gyakorlatilag tényleg le lehet fedni a modern ember egy napját, de a vallási párhuzam, azaz a hét főbűn is szépen megállja a helyét. Lássuk szépen sorjában, az óramutató járásával megegyező irányba haladva.

A bujaságot a Tinder szimbolizálja, ezt talán nem is kell nagyon magyarázni. Bár vannak, akik életük párjára vadásznak a randialkalmazásban, sokan vannak, akik csak egy-egy kellemes kaland erejéig szeretnének megismerkedni a szintén erre vágyókkal.

A falánkságot a Magyarországon kevésbé használt, a tengerentúlon azonban rendkívül népszerű Yelp alkalmazás jeleníti meg: a Yelp olyan, mint a különféle szálláshelyeket és éttermeket rangsoroló Tripadvisor, azzal a különbséggel, hogy előbbi kizárólag azokra a helyekre specializálódott, ahol valamilyen finomságot lehet kapni a kávétól a szusin át a desszertekig. Szinte már érezzük is a finom ízek bűnös csábítását.

A harag egyértelműen a Twitter sajátja, főleg, amióta Donald Trump amerikai elnök lett. A lobbanékony természetű egykori ingatlanmogul nem az egyetlen, aki 140 karakterben (igen, igen, már lehet hosszabb üzeneteket is írni) kiabálja bele az online világba, hogy éppen mi bosszantja. A mikroblog-szolgáltatást – szintén az USA-ban – használják nagyon sokan, de azért Magyarországon is van jó pár twitterező, aki időnként alaposan kidühöngi magát a napi gondokkal kapcsolatban.

A kevélység az Instagram-felhasználók „bűne”, noha valójában talán a hiúságot is ide lehetne sorolni. Mindenesetre tény, hogy instán sokan szoktak büszkélkedni az új ruhájukkal vagy autójukkal, esetleg a nyaralásuk helyszínével vagy épp egy elegáns helyen elfogyasztott vacsorával-ebéddel. Azért nem árt vigyázni, a #magasélet mások orra alá tolása ugyanis nem biztos, hogy az üdvözüléshez vezető egyenes út.

Az irigység a Facebooké, tökéletesen helytálló összehasonlítás, elvégre a nagy kék az, ahol gyakran mi magunk is elcsodálkozunk, hogy ismerőseinknek mennyire tökéletes, harmonikus és rendezett élete van, milyen szépek a gyerekeik/macskáik/virágaik, mennyire stílusos az új lakásuk, vagy épp mennyire felháborítóan jól néznek ki a sokadik szülinapjukon készült fotókon. Aztán mindezt szépen be is lájkoljuk, elvégre Pavlov, azaz bocsánat, Zuckerberg kutyái vagyunk, ne is próbáljuk tagadni.

A kapzsiságot a LinkedInnek adta az ismeretlen művész, lássuk be, hogy ez a talán leginkább sántító párhuzam, hiszen azt, ha valaki dolgozni szeretne, nem feltétlenül a még több pénz iránti vágy hajtja. Persze a lefelé taposó karrieristák esetében semmi gond nincs ezzel az összehasonlítással.

Mi sem lehetne tökéletesebb szimbóluma viszont a lustaságnak, mint az online videokölcsönző, a Netflix, amelyet emberek tízezrei vesznek igénybe minden este. Persze az sem feltétlenül lustaság, ha egy átdolgozott nap után, a jól megérdemelt pihenés keretében megnézzük a kedvenc sorozatunk következő epizódját, de azért túlzásba sem szabad esni, mert akkor már tényleg a bűn útján járunk – persze csak az, aki hisz az ilyesmiben. Picit hiányoljuk azért, hogy valahogyan nem kombinálták a lustaságot a bujasággal, elvégre a Netflix & chill napjainkban már valóságos szállóige, amelynek jelentéstartalmával szinte mindenki tisztában van, aki valaha elmerült már az internetes szleng világában.