Tigriscápa harapta meg a 20 éves fiatalt, aki túlélte a csörgőkígyó és medve támadását is

Nincs szerencséje az amerikai Dylan McWilliamsnek a vadállatokkal: az elmúlt négy évben a most 20 éves fiatalembert megharapta egy medve, megmarta egy csörgőkígyó, és a héten Hawaii partjainál egy tigriscápa harapott a lábszárába.

A Honolulu Star Advertiser című helyi lap szerint a fiatalember csütörtökön Kauai szigeténél bodyboardozott, amikor egy kétméteres tigriscápa megtámadta. McWilliamsnak sikerült a 30 méterre fekvő partra kiúsznia, ahol a járókelők hívták a mentőket.

„Nem tudtam, hogy elveszítettem-e a fél lábamat” – mondta a helyi lapnak az áldozat, akinek lábsérüléseit hét öltéssel varrták össze a helyi kórházban.

Dylan McWilliams, a 20-year-old from Colorado, the man who's survived a snake, bear and shark attack!

Man...that was one bad day! pic.twitter.com/L9u3y3xnxK