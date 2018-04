Kevés cukibb kép készült bűnbánó kutyusról

Egy Ontario állambeli nő kutyája az után került időlegesen rács mögé, hogy meggyűlt a baja egy szarvassal. Egészen pontosan nem tudott uralkodni magán, és levadászta.

This dog got detained for chasing a deer and his reaction is everything https://t.co/VOXFOqLf9Y pic.twitter.com/WdXwoYjEal

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 2018. április 16.