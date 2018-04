Halálra köveztek egy állatkerti kengurut a látogatók

Kövekkel dobáltak halálra egy kengurut a látogatók egy dél-kínai állatkertben. A 12 éves nősténynek olyan súlyosan megsérült a veséje, hogy a kődobálás után két nappal elpusztult – mondta a fucsoui állatkert állatorvosa.

Az orvos gyanúja szerint a látogatók azért dobálták kővel a kengurukat, hogy ugráljanak. Megsérült egy másik kenguru is, de nem halálosan.

Az állatkert egyik munkatársa látta, hogy egy látogató köveket dobál be a kenguruk közé, de amikor kérdőre vonta, az tagadott, és távozott.

Horror: Chinese tourists at the Fuzhou Zoo in the Fujian province wanted to see kangaroo hop, they threw stones till they killed her https://t.co/wtPqX76MLA #animalcruelty #AnimalAbuse pic.twitter.com/txYb664iuO