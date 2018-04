Előkerült az eredeti verzió a 90-es évek egyik legnagyobb slágeréből

Prince hagyatékának gondozói most adták ki a Nothing Compares 2 U 1984-es előadásának felvételét. A videón a dal szerzője, Prince énekli a számot akkori, The Revolution nevű zenekara élén. A dal 1985-ben jelent meg, de nem lett belőle kislemezdal és sláger sem. Erre 1990-ig kellett várni, amikor Sinéad O’Connor feldolgozta a számot. Az a verzió nagyon sikeres lett, számos országban volt listavezető, ma is sokat lehet hallani a rádióban. Ez az:

Ez pedig az eredeti, Prince-féle verzió:

Prince 2016-ban halt meg gyógyszer-túladagolásban. Sinéad O’Connorról tavaly nyáron lehetett hallani, akkor készített egy videót depressziójáról és az öngyilkosság vonzásáról.

Címlapi kép: Prince egy 1987-es koncertjén (fotó: AFP / Bertrand Guay)

