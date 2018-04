Idén másodszor nyert 1 millió dollárt a lottón a mázlista

A massachusettsi Jason Williams idén január 10-én megnyerte az 1 millió dolláros, vagyis közel 252 millió forintos jackpotot a lottón.

A férfi a közelmúltban aztán újabb lottót vásárolt, amivel újabb 1 millió dollárt nyert.

