Az EU új adatvédelmi rendelete miatt trükközik a Facebook

Az Európai Unió május 25-én életbe lépő új általános adatvédelmi rendelete (GDPR) alapján büntethető lesz, ha a különböző vállalatok a felhasználóik tudta nélkül gyűjtenek adatokat róluk.

Ez természetesen a Facebookra is vonatkozik majd, és mivel az EU akár az adott cég éves bevételének 4 százalékának megfelelő összegben is meghatározhatja a büntetést, náluk ez milliárd dolláros tételt jelentene. A közösségi oldal vezetősége így most éppen azzal „trükközik”, hogy minél több felhasználójukat kivonják ez alól a szabályozás alól – írja a Qubit.hu.

Az USA és Kanada kivételével jelenleg a világ összes Facebook-felhasználójára a cég írországi bázisán érvényben lévő szerződési feltételek vonatkoznak, a közösségi oldal azonban kedden megerősítette, hogy terveik szerint májustól csak az európai felhasználókra vonatkoznának az írországi előírások.

A jövő hónaptól az Afrikában, Ázsiában, Ausztráliában és Latin-Amerikában élő durván 1,5 milliárd felhasználóra nem vonatkoznának tehát az EU szigorított adatvédelmi előírásai, csak az Európában élő 370 millió facebookozóra.

A Qubit cikke arra is emlékeztet, hogy Mark Zuckerberg kongresszusi meghallgatásán – amelyet a Cambridge Analytica-botrány miatt tartottak – nem állt ki egyértelműen az európai szabályok globális kiterjesztése mellett.