Háromnapos fesztiválbérlettel várja a magyarokat a 25 éves Sziget

Idén a korábbinál több nemzetközi sztár ad koncertet a Sziget fesztiválon, miután a befektetőkkel közösen 12 százalékkal, 8,6 milliárd forintra tudták növelni a költségvetést. Csak a nagyszínpados fellépőkre egymilliárddal többet költhetnek – mondta Kádár Tamás főszervező a Sziget csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

Az idei húzónevek között van az első magyarországi koncertjére készülő amerikai dalszerző-énekesnő Lana Del Rey, a szintén amerikai rapper, Kendrick Lamar, de fellép mások mellett a Gorillaz, a Mumford and Sons, a Dua Lipa, Kygo, az Arctic Monkeys, Liam Gallagher és Shawn Mendes is.

Az idén 25 éves Szigetre, amely augusztus 8-tól 15-ig tart, életre hívták a Love Revolution kampányt, amely a programkínálatra is hatással van. A kezdeményezés főbb céljai közé tartozik az erőszak- és félelemnélküliség, az élhető Föld, az alapvető emberi jogok érvényesülése, illetve az előítéletek, a kirekesztés megszüntetése.

A Sziget együttműködési megállapodást írt alá az idén 70 éves Izrael Állammal, amelynek keretében a Sziget egy hete alatt számos izraeli művész lép fel. A Sziget Nelson Mandela egykori dél-afrikai elnök születésének századik évfordulójához is kapcsolódik, jön a rendezvényre több dél-afrikai fellépő, köztük a Moonchild Sanelly és a dél-afrikai bantu zenét játszó Bantu Continua Uhuru Conciousness.

A zenei kínálatban az A38 színpadon lesz hallható például a WhoMadeWho, az Unknown Mortal Orchestra, a Cigarettes After Sex, Seasick Steve, Alle Farben és az Everything Everything. A Világzenei színpadon a Les Négresses Vertes, a Transglobal Underground, Natacha Atlas, a Värttinä, a Plaza Francia Orchestra is ott lesz, valamint a hazai fellépők, köztük az idén 25 éves Anima Sound System. A Petőfi Rádió-Telekom VOLT Fesztivál Színpadon a hazai könnyűzenei élvonal zenél, mások mellett az Ivan & the Parazol, a Fran Palermo, a Margaret Island, a 30Y és a Szabó Balázs Bandája.

A nem zenei programok közül idén is az egyik legfőbb attrakciónak ígérkezik a Cirque du Sziget helyszín, ahol közös projektet mutatnak be a Fővárosi Nagycirkusszal és a Baross Imre Artistaképzővel, mégpedig a világhírű artistaművész, Samuel Tétreault rendezésében. „A produkcióban az artistaképző húsz végzős és frissen végzett hallgatója hat héten át dolgozik együtt Samuellel, és a Szigeten többször is bemutatják műsorukat” – mondta Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója. A Cirque du Szigeten lesz kambodzsai cirkusz, marokkói társulat és guineaiak előadása is.

Új helyszín a Karaván Sátor, amely az egykori Roma sátort eleveníti fel multikulturális programjában számos kisebbségi művész, köztük a Dil Mastana rádzsasztáni cigány együttes fellépésével. A Magyar Zene Háza Klasszikus, Opera és Jazz Színpadon ott lesz a Magyar Állami Operaház csapata, a Snétberger Központ fiatal tehetségei, éjszakánként pedig két-két dzsesszkoncertet tartanak.

A Nagy Utcaszínházat a zöld bolygó üzenetéhez kapcsolódva a brit Wired Aerial Theatre adja, és ismét lesz Vándor Vurstli, valamint sétáló utcaszínházak baszk, spanyol, indiai közreműködőkkel. Első alkalommal rendezik meg az Élőszobor Bajnokságot, újra lesz Civil Sziget, Sátor Határok Nélkül, Múzeumi Negyed, Labirintus, illetve mozihelyszín angol feliratos magyar filmekkel, a Magyar Nemzeti Filmalappal együttműködésben. A Magic Mirror Sátor idei sztárja Liz Aggiss, a Big Freedia, Ivo Dimchev, Jack Woodhead és Tim Kriegler lesz, az ArtZone-ban pedig a Medence Csoport szervezésében, az acb Galéria közreműködésével progresszív képzőművészeti performanszokat kínálnak.

Mint a fesztivál szervezői elmondták, a Sziget biztonsági rendszere kiválóan működik, tavaly jól vizsgázott a megszigorított check-in rendszer.

Kádár Tamás kitért arra, hogy az ötnapos bérletek már elfogytak, de idén háromnapos belépést biztosító, tetszőleges napokra kiválasztható bérlet is lesz, elsősorban a magyar közönség igényeihez igazodva. A technológiai újítások közé tartozik, hogy eltűnik a fesztiválkártya, helyette a belépő karszalagok lesznek fizetőchippel felszerelve. A karszalagot a fesztivál applikációján keresztül is fel lehet majd tölteni.