Elvárások kontra valóság – már száz éve is mém volt

Richard Dawkins Az önző gén című munkájában a gének mellett még egy típusú replikátort meghatározott: ezek a mémek. Szerinte a mémek a kultúra legkisebb egységei, melyek egyetlen célt tartanak a szemük előtt: hogy továbbörökíthessék magukat.

Nem szükséges, hogy hasznosak, erkölcsösek vagy szépek legyenek, mert bármilyen stratégia megfelelő, ami arra ösztönzi az embereket, hogy megismételjék és ezáltal az élő emlékezetben tartsák őket. Azt hihetnénk, hogy az internet és főleg a közösségi média kora idézte elő azt, hogy ezek a mémek elsősorban vizuális ingerként, képpé alakítva jelenjenek meg.

Ezek általában olyan élethelyzeteket dolgoznak fel, amelyekhez viszonylag könnyű kapcsolódni – például, ahogy az alábbi mémen is látható, „mikor a múzeumban ki van írva, hogy ne nyúlj semmihez”:

Ez egészen addig logikusnak is tűnhetett, amíg a Yesterday’s Print Tumblr-oldal meg nem találta, majd Ole Worm Twitter-felhasználó el nem terjesztette – immár internetes mémként – a mai mémek ősét 1921-ből.

